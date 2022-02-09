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Кабмін продовжив термін виплат тисячі грн за вакцинацію до 9 місяців і додав 500 грн за бустерну дозу
Урядовці продовжили виплату тисячі грн за щеплення з 4 до 9 місяців та додали виплати 500 грн за бустерну дозу вакцини
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на засідання уряду 9 лютого.
Так, уряд постановив:
- збільшити строк дії рахунку для отримання допомоги, а також строку використання допомоги з чотирьох до дев'яти місяців з дня зарахування коштів на рахунки;
- надання додаткової допомоги у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози вакцинації (з 14 березня);
- надати можливість використання допомоги громадянами віком від 60 років та особам з інвалідністю І та II групи на оплату вартості житлово-комунальних послуг (з 28 лютого);
- надати можливість використання придбання лікарських засобів особами з інвалідністю І та II групи (з 14 лютого).
- Нагадаємо, 24 січня Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації заявили про плани розширити програму "єПідтримка" та дозволити особам з інвалідністю першої групи витрачати кошти на ліки.
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