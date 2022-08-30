Кабмін розширив перелік осіб, які можуть отримати компенсацію за прихисток переселенців

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як йдеться у повідомленні, з 30 серпня Уряд зняв вікові обмеження для людей, які хочуть прихистити у себе внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про внесення змін до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО. Відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні Уряду.

"У рамках програми "Прихисток", яка діє відповідно до цього порядку, знімаються вікові обмеження: тепер дати прихисток для ВПО може будь-який громадянин. Розширюється перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також запроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації", - пише пресслужба Мінреінтеграції.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що за домовленістю з Урядом повний обсяг витрат на компенсацію за розміщення ВПО планує фінансувати Товариство Червоного Хреста України.

"Це дозволить зекономити суттєві суми в держбюджеті (з березня по липень Товариство Червоного Хреста України виплатило вже понад 110 млн грн). Крім того, ведуться перемовини щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період у два рази – близько 900 грн/місяць на одну особу", - зазначила Верещук.

Соціальна програма "Прихисток" діє з ініціативи Уряду, основна мета якої – забезпечення житлом вимушених переселенців та допомогти тим українцям, які безоплатно їх прихистили.