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Вимушені переселенці, які не отримали грошової допомоги, можуть подати заяву вдруге

19 серпня, 2022 п'ятниця
17:35
Новини грошова допомога

Внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви через Дію до 30 квітня 2022 р, але не отримали виплат, можуть подати заяву ще раз, але тепер особисто

Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України. 

Вимушені переселенці, які подавали заяву на допомогу через Дію до 30 квітня, але так і не дочекались коштів, можуть звернутись з заявою повторно. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 19 серпня.  

Аби подати заяву ще раз, людина повинна прийти до органу соцзахисту населення особисто. Окрім заяви, треба додатково подати інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через застосунок Дія. Зробити це можна до 1 жовтня 2022 року.

Допомога призначається протягом 10 робочих днів з надходження заяви. 

  • З 19 квітня у "Дії" почала функціонувати комплексна послуга для внутрішньо переміщених осіб. Через додаток можна оформити статус ВПО та отримувати грошові виплати.
 

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2022, п'ятниця
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