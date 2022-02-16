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Кабмін розширює програму портфельних гарантій для банків, - Шмигаль

16 лютого, 2022 середа
14:23
Суспільство Кабмін

Кабінет Міністрів розширив програму портфельних гарантій та долучив ще два банки, які зможуть видавати кредити для мікро- та малого бізнесу під державні гарантії

Про це 16 лютого під час засідання уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд продовжує працювати над розширенням підтримки українського малого та середнього бізнесу, поряд з програмою "Доступних кредитів 5-7-9%" у межах якої видано майже 35 тисяч кредитів на більш як 88 млрд грн, уряд розширює програму портфельних гарантій. Сьогодні ми ухвалимо документ, реалізація якого дозволяє державі надати гарантії ще двом банкам-кредиторам, які зможуть видавати кредити для мікро- та малого бізнесу під часткове гарантування зі сторони держави", - сказав очільник Уряду.

Шмигаль додав, що загальний обсяг програми становить 10 млрд грн, а загалом вже надано держгарантій на більш як 8 млрд грн.

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Кабмін
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кредитування
Шмигаль
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