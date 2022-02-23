Кабмін скасував вимогу обов’язкової самоізоляції та встановлення додатку "Вдома" для українців, які повертаються з-за кордону

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на коментар МОЗ про зміни у постанові КМУ №1236.



"Тепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов’язані мати «ковідні» документи: "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат, документ про результати тестування на COVID-19 чи сертифікат про одужання від коронавірусу", - заявили в МОЗ.



Також скасувано заборону на перетин держкордону для іноземців, які прибули з країн Південної Африки. Раніше така норма діяла задля уникнення стрімкого поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".



Окрім цього, громадяни України, які перебували у цих країнах понад сім днів, мали піти на обов’язкову самоізоляцію. Цю норму також скасували.



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