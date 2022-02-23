Кабмін скасував вимогу обов’язкової самоізоляції та встановлення додатку "Вдома" для українців, які повертаються з-за кордону
Кабмін скасував вимогу щодо обов’язкової самоізоляції та встановлення додатку "Вдома" або самоізоляції для українців, які повернулись з-за кордону та не мають документа про вакцинацію, негативного тесту на COVID-19 або довідки про одужання
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на коментар МОЗ про зміни у постанові КМУ №1236.
"Тепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов’язані мати «ковідні» документи: "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат, документ про результати тестування на COVID-19 чи сертифікат про одужання від коронавірусу", - заявили в МОЗ.
Також скасувано заборону на перетин держкордону для іноземців, які прибули з країн Південної Африки. Раніше така норма діяла задля уникнення стрімкого поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".
Окрім цього, громадяни України, які перебували у цих країнах понад сім днів, мали піти на обов’язкову самоізоляцію. Цю норму також скасували.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 30.15
-
EUR
Купівля 33.08Продаж 34.11
- Актуальне
- Важливе