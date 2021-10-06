Кабмін виділив 25 млн грн на рекламу вакцинації від COVID-19
Кабінет міністрів виділив 25 млн грн на рекламу вакцинації від COVID-19 на телебаченні
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з повідомленням, уряд схвалив виділення 25 млн грн з бюджету на підсилення інформаційної кампанії щодо вакцинації від COVID-19 на телебаченні. Ці кошти будуть передані Міністерству культури та інформаційної політики, у той час як МОЗ координуватиме розробку самого контенту.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що реклами в межах соціальної квоти недостатньо для масового інформування українців.
"Тому сьогодні ми інвестуємо в рекламу, аби ще раз пояснити та переконати українців захищати себе від коронавірусу саме завдяки вакцинації", - цитує пресслужба слова Ляшка.
За даними пресслужби, з березня по серпень 2021 року на телебаченні розміщено шість відеороликів з інформацією про вакцинацію від COVID-19 у межах соціальної квоти та партнерства. За даними Nielsen Ukraine, за цей час тема вакцинації охопила 19,3 млн або 71% ТВ-аудиторії українців старших 18 років.
МОЗ також запустило кілька інформаційних кампаній з використанням зовнішньої реклами, розміщенням матеріалів, онлайн-промо та партнерств.
Ляшко додав, що спеціалізована допомога при COVID-19 надається у 307 лікарнях, в яких задіяно понад 47 тис. ліжок. З 1 жовтня ліжковий фонд було збільшено на 3468 одиниць. Крім того, в областях закупили та отримали 14 790 кисневих концентраторів, 161 комп'ютерний томограф та 148 рентген-апаратів. Уряд також виділив додаткову субвенцію на удосконалення систем киснепостачання лікарень.
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