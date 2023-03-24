Кабмін затвердив порядок підготовки та перепідготовки безробітних: подробиці
Уряд продовжує реформи у сфері зайнятості. На засіданні 24 березня Кабінет Міністрів України затвердив порядок підготовки та перепідготовки безробітних
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Сьогодні затверджуємо порядок підготовки та перепідготовки безробітних. Тепер вони отримають послуги з профілювання та професійної орієнтації. Кар’єрний радник допоможе обрати фах, до якого людина схильна. Безробітні самі вирішать, де їм навчатися", - розповів він.
"До навчального процесу долучаємо роботодавців. Це заощадить час на адаптацію працівника до нового робочого місця", - додав Шмигаль.
Очільник уряду зазначив, що навчання відбуватиметься дежкоштом за спеціальним сертифікатом.
"Таким чином допоможемо тисячам людей здобути нові навички й отримати нову роботу", - наголосив Шмигаль.
- Станом на 1 березня 2023 року в Україні статус безробітного мали 150 тисяч осіб.
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