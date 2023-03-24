Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні затверджуємо порядок підготовки та перепідготовки безробітних. Тепер вони отримають послуги з профілювання та професійної орієнтації. Кар’єрний радник допоможе обрати фах, до якого людина схильна. Безробітні самі вирішать, де їм навчатися", - розповів він.

"До навчального процесу долучаємо роботодавців. Це заощадить час на адаптацію працівника до нового робочого місця", - додав Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що навчання відбуватиметься дежкоштом за спеціальним сертифікатом.

"Таким чином допоможемо тисячам людей здобути нові навички й отримати нову роботу", - наголосив Шмигаль.