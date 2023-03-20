Станом на 1 березня 2023 року в Україні статус безробітного мають 150 тисяч українців, – Служба зайнятості
Станом на 1 березня 2023 року в Україні статус безробітного мали 150 тис. осіб, з них 106,7 тис. – жінки
Про це повідомляє Державна служба зайнятості України.
"Станом на 1 березня 2023 року мали статус безробітного 150 тис. осіб. У загальній кількості зареєстрованих безробітних чоловіки становили – 43,3 тис. осіб (або 29%), жінки – 106,7 тис. осіб (або 71%)", - йдеться в повідомленні.
Також за даними Служби зайнятості, найбільше безробітних зареєстровано серед населення віком від 35 до 44 та від 45 до 55 років – по 29%.
Зазначається, що 43% зареєстрованих мають вищу освіту, 36% - професійно-технічну, 21% - загальну середню.
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За видами економічної діяльності найбільше безробітних зафіксовано серед представників сфери торгівлі – 21%. Ще по 16% - у переробній промисловості та у сільському, лісовому та рибному господарстві.
Окрім цього, у Держслужбі повідомляють, що станом на 1 березня 2023 року кількість зареєстрованих вакансій становила 28,9 тис. од., що на 46% менше, ніж на 1 березня 2022 року (53 тис. од.).
У середньому по Україні на одне робоче місце претендували 5 зареєстрованих безробітних (роком раніше – 6 осіб).
- 3 лютого НБУ спрогнозував безробіття на рівні 26% у 2023 році.
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