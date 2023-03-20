Про це повідомляє Державна служба зайнятості України.

"Станом на 1 березня 2023 року мали статус безробітного 150 тис. осіб. У загальній кількості зареєстрованих безробітних чоловіки становили – 43,3 тис. осіб (або 29%), жінки – 106,7 тис. осіб (або 71%)", - йдеться в повідомленні.

Також за даними Служби зайнятості, найбільше безробітних зареєстровано серед населення віком від 35 до 44 та від 45 до 55 років – по 29%.

Зазначається, що 43% зареєстрованих мають вищу освіту, 36% - професійно-технічну, 21% - загальну середню.

Читайте також: Як забезпечити економічне зростання в умовах війни

За видами економічної діяльності найбільше безробітних зафіксовано серед представників сфери торгівлі – 21%. Ще по 16% - у переробній промисловості та у сільському, лісовому та рибному господарстві.

Окрім цього, у Держслужбі повідомляють, що станом на 1 березня 2023 року кількість зареєстрованих вакансій становила 28,9 тис. од., що на 46% менше, ніж на 1 березня 2022 року (53 тис. од.).

У середньому по Україні на одне робоче місце претендували 5 зареєстрованих безробітних (роком раніше – 6 осіб).