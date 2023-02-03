НБУ спрогнозував безробіття на рівні 26% у 2023 році
Рівень безробіття в Україні в 2023 році залишатиметься на рівні 26%. Водночас очікується, що у 2024 році він зменшиться до 20%, а у 2025 році – до 17,6%
Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку.
"Упродовж 2023 року безробіття залишатиметься на високому рівні (біля 26%). Надалі воно знижуватиметься завдяки розширенню попиту на робочу силу на тлі пожвавлення економічної активності. Очікується, що у 2024 році рівень безробіття зменшиться до 20%, а у 2025 році – до 17,6%", - зазначили в НБУ.
Там наголосили, що безробіття залишатиметься вищим за свій природній рівень, позаяк процес відновлення виробничих потужностей і логістичних шляхів буде тривалим.
"Номінальні доходи домогосподарств підвищуватимуться, зокрема завдяки адаптації реального сектору до роботи в умовах високих ризиків та значним видаткам на оборону й безпеку. Водночас у реальному вимірі зарплати зростатимуть повільно через значну інфляцію: у 2023 році – на 3,3%, а у наступні два роки – ще на 6,5% та 4,3% відповідно", - спрогнозували в НБУ.
- 10 січня Кабмін продовжив дію програми виплат компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
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