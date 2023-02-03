НБУ спрогнозував безробіття на рівні 26% у 2023 році

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку.

"Упродовж 2023 року безробіття залишатиметься на високому рівні (біля 26%). Надалі воно знижуватиметься завдяки розширенню попиту на робочу силу на тлі пожвавлення економічної активності. Очікується, що у 2024 році рівень безробіття зменшиться до 20%, а у 2025 році – до 17,6%", - зазначили в НБУ.

Там наголосили, що безробіття залишатиметься вищим за свій природній рівень, позаяк процес відновлення виробничих потужностей і логістичних шляхів буде тривалим.

"Номінальні доходи домогосподарств підвищуватимуться, зокрема завдяки адаптації реального сектору до роботи в умовах високих ризиків та значним видаткам на оборону й безпеку. Водночас у реальному вимірі зарплати зростатимуть повільно через значну інфляцію: у 2023 році – на 3,3%, а у наступні два роки – ще на 6,5% та 4,3% відповідно", - спрогнозували в НБУ.