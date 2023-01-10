Про це інформують на сайті Кабінету міністрів України.

"Запропоновані зміни дозволять продовжити у 2023 році реалізацію даної програми, яка є популярною серед роботодавців. Минулого року нею скористались понад 10 тисяч підприємців. Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 млн грн за те, що взяли на роботу майже 16,5 тисяч внутрішніх переселенців", - заявила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Таке рішення уряду передбачає доповнення фінансування програми з Фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування на випадок безробіття та інших джерел.

Прогнозовані витрати на 2023 рік складають 308 млн гривень при працевлаштуванні 23 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

За кожного працевлаштованого переселенця держава виплачує компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) впродовж 2 місяців.

Нагадаємо, що Кабмін запровадив програму виплат компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО у квітні 2022 року, аби пришвидшити адаптацію людей, які були змушені переїхати з небезпечних регіонів, та підвищити рівень зайнятості серед населення.

Громадська організація "ВПО України" надає внутрішньо переміщеним особам гуманітарну допомогу, займається їх працевлаштуванням і пошуком житла.

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