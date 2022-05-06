На гарячій лінії "Мінцифри" тепер можна поставити питання щодо компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Повідомляється, що гаряча лінія для консультацій відкрилась минулого тижня. За цей час на неї надійшло 77 024 дзвінків.

"Тепер ми запускаємо консультації для роботодавців щодо компенсації 6500 грн за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб", - йдеться в повідомленні.

Номер гарячої лінії - 0 800 331 834.​

Подзвонивши, можна отримати інформацію про:

- необхідні документи, щоб скористатися послугами для переселенців;

- виплати та статус ВПО;

- допомогу по безробіттю;

- 6500 грн бізнесу за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб.

Дзвонити можна безплатно з усіх мобільних операторів. Графік роботи: з 8:00 до 22:00 щодня.

Нагадаємо, від початку російського вторгнення Волинь прийняла понад 60 тис переселенців. Станом на 27 квітня Волинь мала ще 4000 вільних для поселення місць – це приватний сектор, готелі, комунальні заклади та хостели.

ООН готує виплати для 700 тисяч внутрішніх переселенців в Україні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb