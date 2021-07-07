Кабмін збільшить виплати на дітей з тяжкими хворобами без встановленої інвалідності
В Україні з 1 січня 2022 року збільшаться виплати на дітей з тяжкими хворобами без встановленої інвалідності
Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Еспресо.TV.
"Поза увагою уряду не залишається питання покращення соціального захисту. Сьогодні ухвалимо постанову, яка збільшить соціальну допомогу деяким категоріям громадян. Зокрема, з 1 січня 2022 року передбачається збільшення розміру допомоги на дітей з тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність", - сказав Шмигаль.
Крім того, пропонується призначення стипендій дітям загиблих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни та призначення державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям, якщо Центр зайнятості не зможе запропонувати їм роботу.
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