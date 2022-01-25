Кабмін змінив порядок призначення голів держадміністрацій Києва

Про це йдеться у постанові Кабміну №43 від 24 січня на урядовому порталі.



Кабмін вніс зміни до Порядку розгляду питань, пов’язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою, президентом України або Кабінетом міністрів чи погоджується з Кабінетом міністрів.



У постанові визначається, що "голова обласної, Київської та Севастопольської міської, районної у Києві та Севастополі держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням Кабінету міністрів України згідно з пропозиціями прем’єр-міністра України".



Також зміни передбачають, що голова районної в Автономній Республіці Крим, районної держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету міністрів відповідно до пропозицій голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим та голів обласних держадміністрацій.



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