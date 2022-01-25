Кабмін змінив порядок призначення голів держадміністрацій Києва
Кабмін вніс зміни до порядку призначення та звільнення голів райдержадміністрацій Києва та Севастополя і скасував необхідність врахування пропозицій голів міських державних адміністрацій
Про це йдеться у постанові Кабміну №43 від 24 січня на урядовому порталі.
Кабмін вніс зміни до Порядку розгляду питань, пов’язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою, президентом України або Кабінетом міністрів чи погоджується з Кабінетом міністрів.
У постанові визначається, що "голова обласної, Київської та Севастопольської міської, районної у Києві та Севастополі держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням Кабінету міністрів України згідно з пропозиціями прем’єр-міністра України".
Також зміни передбачають, що голова районної в Автономній Республіці Крим, районної держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету міністрів відповідно до пропозицій голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим та голів обласних держадміністрацій.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.49
Купівля 28.49Продаж 28.86
-
EUR
Купівля 32.1Продаж 32.65
- Актуальне
- Важливе