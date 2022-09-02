Кадирівці намагаються просунутись в напрямку Бахмута
У Донецькій області, неподалік Бахмута, тривають бойові дії між ЗСУ та кадирівцями, які намагаються просунутись в напрямку Зайцевого та Майорська
Про це повідомляють у звіті Генштабу ЗСУ.
Слов’янський напрямок
Російські підрозділи з танків, мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ обстріляли райони населених пунктів Вернопілля, Бражівка, Дібрівне, Долина, Богородичне, Донецьке, Райгородок, Краснопілля.
Активних наступальних дій ворог не вів.
Краматорський напрямок
Противник здійснював обстріли у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Переїзне, Веселе, Роздолівка, Григорівка, Сіверськ.
Бахмутський напрямок
Російський агресор здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк, Суха Балка, Юр’ївка.
Сили оборони успішно відбили атаки ворога в напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Весела Долина.
"Наступальними діями підрозділи так званих кадирівців намагаються просунутися в напрямках населених пунктів Зайцеве та Майорськ, бойові дії тривають", - відзначили в Генштабі.
Авдіївський напрямок
Обстрілів зазнали населені пункти Тоненьке, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Водяне, Опитне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка.
Наступальними та штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Опитне та Невельське. Завдяки злагодженим діям Сил оборони, ворога було відкинуто на попередньо займані позиції.
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