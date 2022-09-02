Кадирівці намагаються просунутись в напрямку Бахмута

Про це повідомляють у звіті Генштабу ЗСУ.

Слов’янський напрямок

Російські підрозділи з танків, мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ обстріляли райони населених пунктів Вернопілля, Бражівка, Дібрівне, Долина, Богородичне, Донецьке, Райгородок, Краснопілля.

Активних наступальних дій ворог не вів.

Краматорський напрямок

Противник здійснював обстріли у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Переїзне, Веселе, Роздолівка, Григорівка, Сіверськ.

Бахмутський напрямок

Російський агресор здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк, Суха Балка, Юр’ївка.

Сили оборони успішно відбили атаки ворога в напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Весела Долина.

"Наступальними діями підрозділи так званих кадирівців намагаються просунутися в напрямках населених пунктів Зайцеве та Майорськ, бойові дії тривають", - відзначили в Генштабі.

Авдіївський напрямок

Обстрілів зазнали населені пункти Тоненьке, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Водяне, Опитне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка.

Наступальними та штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Опитне та Невельське. Завдяки злагодженим діям Сил оборони, ворога було відкинуто на попередньо займані позиції.

2 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що серед планів російського агресора - повне захоплення Донецької області та утримання окупованих територій на Півдні, Луганщині та Харківщині.

Станом на вечір, 2 вересня, окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції.

У білоруському Бресті виявили дислокацію російських безпілотників, якими користуються для розвідки прикордонних районів України.

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