Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

"В зв’язку з приїздом комісії МАГАТЕ окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції. Близько 100 одиниць перемістили на завод “Атом Енергомаш”, решту - розосередили у найближчих населених пунктах", - повідомили у Генштабі.

Запорізький напрямок

Ворог обстріляв обʼєкти в районах населених пунктів Новоочеретувате, Новосілка, Времівка, Новопіль, Новодарівка, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка, Білогір’я.

Новопавлівський напрямок

Активних наступальних дій не проводив. Зафіксовано обстріли районів населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка, Пречистівка, Новомайорськ, Микільське.

31 серпня місія МАГАТЕ вирушила з Києва до ЗАЕС, прибула до Запоріжжя, попри те, що окупанти змусили делегацію чекати в черзі на межі окупованих територій.

1 вересня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що місія МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС, попри намагання окупантів завадити їй.

В Енергоатомі повідомили, що внаслідок обстрілів окупантів на ЗАЕС спрацював аварійний захист, відключився п'ятий енергоблок. Як зазначається, це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії армії РФ призвели до відключення блока та знеструмлення станції.

За словами президента Зеленського, окупанти намагаються перетворити місію МАГАТЕ на безплідну екскурсію по ЗАЕС.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії зберігатиме постійну присутність на території ЗАЕС. На станції залишаються 5 представників.

Повідомлялося, що інспектори місії МАГАТЕ пересувались станцією та спілкувались зі співробітниками Запорізької АЕС у присутності російських військових та працівників Росатому.

У Міненерго кажуть, що відключення Запорізької атомної електростанції не зменшить загрозу, бо всередині залишається ядерний матеріал.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував прибуття на Запорізьку АЕС місії МАГАТЕ, зазначивши, що сам факт, що така місія відбулася – це добре попри всі провокації російських військових і цинічні обстріли Енергодара й території станції.

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