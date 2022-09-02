Про це повідомляють у звіті Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях", - пишуть в ЗСУ.

У Білорусі тривають заходи контрольних перевірок підрозділів, а також підготовка до чергових військових навчань.

У Бресті виявлено дислокацію російських безпілотників, які залучаються до розвідки прикордонних районів України.

Сіверський напрямок

Росія утримує окремі підрозділи у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог обстріляв райони населених пунктів Сеньківка, Хрінівка, Кам’янська Слобода Чернігівської області та Нововасилівка, Майське, Суходіл, Нова Слобода Сумської області.

Слобожанський напрямок

Ситуація значних змін не зазнала. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу можливості просуватися вглиб території нашої Держави.

Харківський напрямок

Противник обстріляв райони населених пунктів Уди, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Перемога, Старий Салтів та Пришиб.

Здійснив дистанційне мінування місцевості в районі населеного пункту Леб’яже. Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі населеного пункту Гусарівка.

2 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що серед планів російського агресора - повне захоплення Донецької області та утримання окупованих територій на Півдні, Луганщині та Харківщині.

Станом на вечір, 2 вересня, окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції

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