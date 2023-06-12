Кадирівці першими підписали на вимогу міноборони РФ контракт, від якого відмовилися вагнерівці
В міністерстві оборони Росії заявили, що підписали контракт із групою найманців "Ахмат" після того, як ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин відмовився це зробити
Про це повідомляє Reuters.
Бійці підрозділу "Ахмат" стали першими, хто підписав контракт із міноборони РФ відповідно до їх наказу про те, що це мають зробити всі "добровольчі" формування. Таким чином тепер вони підпорядковуються міністру оборони Сергію Шойгу, оскільки Москва намагається встановити свій контроль над приватними арміями, що воюють від її імені в Україні.
Зазначається, що найманці отримають ті ж пільги та захист, що й регулярні війська, включаючи виплати для них та їхніх сімей, якщо їх буде поранено або вбито.
"Контракт, що визначає правове регулювання і діяльність "добровольчих" підрозділів "Ахмат" у зоні проведення "спеціальної військової операції", а також поширення на "добровольців" і членів їхніх родин встановлених державою заходів соціального захисту та підтримки, підписали заступник начальника генштабу збройних сил РФ Олексій Кім та директор Російського університету спецназу Адам Дашаєв", - повідомили в міноборони РФ.
- 11 червня Сергій Шойгу підписав указ, згідно з яким усі "добровольчі формування" мають підписати контракт з міноборони РФ - одним з таких формувань могло бути ПВК Вагнера. Міноборони заявляє, що контракти нададуть формуванням "необхідний правовий статус, створять єдині підходи до організації всебічного забезпечення та виконання ними завдань".
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Засновник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин тоді не погодився. Він веде безперервну ворожнечу з міністерством оборони РФ і звинувачує його в тому, що воно не забезпечує адекватного постачання боєприпасів його найманців "Вагнера" в Україні. Пригожин заявив, що Шойгу "не може нормально керувати військовими формуваннями".
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