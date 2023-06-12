Про це повідомляє Reuters.

Бійці підрозділу "Ахмат" стали першими, хто підписав контракт із міноборони РФ відповідно до їх наказу про те, що це мають зробити всі "добровольчі" формування. Таким чином тепер вони підпорядковуються міністру оборони Сергію Шойгу, оскільки Москва намагається встановити свій контроль над приватними арміями, що воюють від її імені в Україні.

Зазначається, що найманці отримають ті ж пільги та захист, що й регулярні війська, включаючи виплати для них та їхніх сімей, якщо їх буде поранено або вбито.

"Контракт, що визначає правове регулювання і діяльність "добровольчих" підрозділів "Ахмат" у зоні проведення "спеціальної військової операції", а також поширення на "добровольців" і членів їхніх родин встановлених державою заходів соціального захисту та підтримки, підписали заступник начальника генштабу збройних сил РФ Олексій Кім та директор Російського університету спецназу Адам Дашаєв", - повідомили в міноборони РФ.