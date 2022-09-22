Кадиров незадоволений, що обмін полоненими відбувся на "українських умовах"
Очільник Чечні висловив невдоволення останнім обміном полонених, стверджуючи, що з ним не порадились і процес відбувся на умовах України
Про це він написав у своєму телеграмі.
"Вкрай незадоволений вчорашнім обміном. Навіть сама ситуація для мене в цілому незрозуміла. Завжди, коли ухвалювалися бойові чи тактичні рішення, з нами, активними учасниками спецоперації, радилися. А тут... Я розумію, нагорі в Міноборони та ФСБ набагато видніше, але я вважаю, що визнаних терористами злочинців не можна міняти на військовослужбовців", - розповідає Кадиров.
Далі він додає, що тепер російські окупанти вважатимуть, що полонених брати не варто, адже влада їх обмінює на "українських умовах":
"Ми виконали обмін на українських умовах. Це неправильно. Наші бійці тиснули фашистів у Маріуполі, заганяли в Азовсталь, викурювали їх із підвалів, гинули, отримували поранення та контузії. Передача навіть одного цього азовського терориста мала бути неприйнятною. І тому не дивно, що бійці, які звільняли Маріуполь та зараз перебувають на передовій, роблять свій висновок – не брати фашистів у полон”.
- Нагадаємо, у середу, 21 вересня, в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України. Також з полону визволили 10 іноземців. Їх обміняли на 55 російських військових та кума Путіна, Віктора Медведчука.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.74
Купівля 40.74Продаж 41.8
-
EUR
Купівля 39.91Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе