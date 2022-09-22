Кадиров незадоволений, що обмін полоненими відбувся на "українських умовах"

Про це він написав у своєму телеграмі.

"Вкрай незадоволений вчорашнім обміном. Навіть сама ситуація для мене в цілому незрозуміла. Завжди, коли ухвалювалися бойові чи тактичні рішення, з нами, активними учасниками спецоперації, радилися. А тут... Я розумію, нагорі в Міноборони та ФСБ набагато видніше, але я вважаю, що визнаних терористами злочинців не можна міняти на військовослужбовців", - розповідає Кадиров.

Далі він додає, що тепер російські окупанти вважатимуть, що полонених брати не варто, адже влада їх обмінює на "українських умовах":

"Ми виконали обмін на українських умовах. Це неправильно. Наші бійці тиснули фашистів у Маріуполі, заганяли в Азовсталь, викурювали їх із підвалів, гинули, отримували поранення та контузії. Передача навіть одного цього азовського терориста мала бути неприйнятною. І тому не дивно, що бійці, які звільняли Маріуполь та зараз перебувають на передовій, роблять свій висновок – не брати фашистів у полон”.

Нагадаємо, у середу, 21 вересня, в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України. Також з полону визволили 10 іноземців. Їх обміняли на 55 російських військових та кума Путіна, Віктора Медведчука.

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