Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода "Кавказ.Реалії".

В етері вечірнього випуску новини на "Грозний" Рамзан Кадиров виступив зі заявою, що Чечня вже "перевиконала мобілізаційний план" на війну з Україною.

За словами Кадирова, від Чечні на війну в Україну вже відправилось 20 тис. осіб, а регіон перевиконав "спущений план" на 254%. Тому у республіці не збираються виконувати наказ Путіна про мобілізацію.

22 вересня також повідомлялось, що Кадиров незадоволений "українськими умовами" під час обміну полоненими.

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