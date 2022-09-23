Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні, бо "перевиконав план на 254%"
Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що в його республіці не виконуватимуть указ Путіна про мобілізацію на війну з Україною
Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода "Кавказ.Реалії".
В етері вечірнього випуску новини на "Грозний" Рамзан Кадиров виступив зі заявою, що Чечня вже "перевиконала мобілізаційний план" на війну з Україною.
За словами Кадирова, від Чечні на війну в Україну вже відправилось 20 тис. осіб, а регіон перевиконав "спущений план" на 254%. Тому у республіці не збираються виконувати наказ Путіна про мобілізацію.
- 22 вересня також повідомлялось, що Кадиров незадоволений "українськими умовами" під час обміну полоненими.
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