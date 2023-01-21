Кадиров закріплює свій вплив на Донбасі, - Центр нацспротиву

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Напередодні лідер чеченських найманців заявив, що понад 300 кадіїв (судді, які застосовують закони шаріату) та імамів планують пройти підготовку і відправитися в Україну", - ідеться в повідомленні.

Центр нацспротиву зазначає, що їхня присутність у складі чеченських угруповань може свідчити про те, що Кадиров планує, щоби його сили виконували основну функцію управління на тимчасово окупованих територіях. Також наголошують на тому, що ці "судді" можуть і боротися з дезертирами, і "легалізувати" мародерство, що його здійснюють чеченські бойовики.

Раніше Центр нацспротиву повідомляв, що велика кількість кадировців, переважна кількість яких перебуває в тилу й має необмежену владу на території захопленого регіону, сприяла посиленню впливу Кадирова. Вони обкрадають регіон і вивозять до Чечні техніку з підприємств і коштовності.

Також у Донецьку майже постійно перебувають делегації з Чечні. Вони контролюють виконання гауляйтерами регіону своїх обов'язків перед Кадировим.

Такий вплив кадировців, які не поспішають воювати на передовій, на окупованих територіях Донбасу викликає занепокоєння серед членів ПВК Вагнера та інших військових зі складу ЗС РФ.

19 грудня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що після того, як не стане президента РФ Володимира Путіна, Ічкерія буде вільною.