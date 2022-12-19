Про це він висловився в інтерв'ю одному з українських видань.

За словами секретаря Радбезу, у РФ є окремо російська армія, є окремо армія Кадирова. Тож, якщо Путін не дав би повну свободу дій, не дозволяв би Кадирову та всім його спільникам безкарно робити все, що їм заманеться в будь-якому місті Російської Федерації, тоді б Ічкерія давно повстала і була уже вільною.

"У них є така домовленість, що Путін дає все: гроші, преференції, можливості, ордени, ну все. На заміну Ічкерія залишається у складі Росії. Як тільки не стане Путіна, Ічкерія стане вільною країною. Чи то з Кадировим, чи то без Кадирова, повірте, це відбудеться обов’язково і дуже-дуже швидко. Тому що це – окрема країна, яка не має відношення до Російської Федерації від слова зовсім", - наголосив Данілов.

Інша ситуація, як наголошує він, – всі знають, в тому числі Кадиров, що саме Путін дав команду убити батька Кадирова. І по законах, які є в цього народу, має бути обов’язкова відповідь.

"Чому це Кадиров не робить, вже окрема розмова. Насправді Путін боїться Кадирова. Тому що це людина, яка може створити йому дуже величезний клопіт", - зауважив секретар РНБО.

Олексій Данілов також прокоментував ситуацію з Пригожиним.

"Це людина, яка була допущена до величезних фінансових спроможностей через освоєння бюджетних коштів, грабувати, в тому числі і російську армію на харчуванні, та багатьох інших процесах. І так само зараз він має свою армію під назвою Вагнера, яка виконує доволі неприємну роботу. Тому що це ж наймані вбивці, терористи. І, звичайно, у Пригожина ніякого життя в майбутньому не буде, тому що ця людина очолює терористичну організацію. Загалом нинішня Росія – це терористична організація", - додав він.

Як відомо, 18 жовтня Верховна Рада України визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією

Експерти Інституту вивчення війни вважають російського диктатора Володимира Путіна залежним від сил в Україні фінансиста групи Вагнера Євгена Пригожина і чеченського лідера Рамзана Кадирова.

А син колишнього президента Ічкерії Аслана Масхадова Анзор Масхадов каже, що очільник Чечні Рамзан Кадиров тримає основну частину бійців при собі заради своєї особистої безпеки.

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