Верховна Рада визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією

Про це написав у телеграмі народний депутат України Ярослав Железняк.

"Рада підтримала визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу", - написав Железняк.

Повідомляється, що постанову підтримало 287 депутатів.

Народний обранець Олексій Гончаренко наголосив на важливості визнання парламентом тимчасової окупації Ічкерії та засудження геноциду чеченського народу.

"Як голова міжфракційного обʼєднання "За вільний Кавказ", вважаю що це вкрай важливе рішення. Путін вже дуже давно намагається поневолити чеченський народ, він поставив керувати свого гауляйтера Кадирова, а тепер змушує чеченців воювати проти українців. Це типова імперіалістична політика Росії стосовно інших народів", - написав Гончаренко.

Верховна Рада заявила про визнання Чеченської республіки Ічкерія тимчасово окупованою територією РФ внаслідок збройної агресії, вчиненої з порушенням Статуту ООН.