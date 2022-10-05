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В ISW пояснили, чому Путін не наважився покарати Кадирова та Пригожина за критику міноборони РФ

5 жовтня, 2022 середа
08:53
війна з Росією Рамзан Кадиров

Російський диктатор Володимир Путін не наважився покарати голову Чечні Рамзана Кадирова та власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина за критику міноборони РФ, оскільки боїться втратити їхню підтримку

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики вважають, що інцидент з різкою критикою Рамзана Кадирова та Євгена Пригожина на адресу генерала Олександра Лапіна, який нібито керував російськими військами у районі Лиману на Донеччині, свідчить про розкол серед російських силовиків. 

В ISW вважають, що Путін не покарав Кадирова та Пригожина за їхні нападки на Лапіна та міноборони через те, що боїться втратити їхню підтримку. Кремлю  вкрай потрібні чеченські бойовики Кадирова та найманці групи Вагнера Пригожина, щоб воювати в Україні.

Водночас російський диктатор не може позбавити права голосу міноборони, яке керує більшістю підрозділів, які воюють в Україні. 

Крім цього експерти вважать, що у Кремлі намагаються забезпечити лояльність військових пропагандистів, які стали на захист генерала. Вони критикують нападки Кадирова на Лапіна та стверджують, що він стався через конкуренцію між Лапіним та Кадировим і Пригожиним. 

Прокремлівські ЗМІ навіть взяли інтерв’ю у військових блогерів, які змалювали Лапіна як героя за "порятунок" оточених підрозділів у Лимані та спробували перекласти відповідальність за поразку на нещодавно звільненого командувача західного військового округу генерал-полковника Олександра Журавльова. 

Пропагандистські телеканали подали це так, нібито саме військові "кореспонденти", які зустрічалися з Путіним вказали йому на недоліки російської армії, а президент РФ рахується з їхньою думкою.

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Володимир Путін
російська армія
Рамзан Кадиров
Чечня
Військові новини
пропаганда
наступ ЗСУ
деокупація України
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