Відправив би на передову змивати ганьбу кров'ю: Кадиров назвав винного у поразці РФ у Лимані
Очільник Чечні Рамзан Кадиров звинуватив у поразці Росії у Лимані на Донеччині командувача центрального військового округу РФ генерал-полковника Олександра Лапіна
Про це Кадиров написав у telegram.
"Обороною цієї ділянки керував командувач центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін. Той самий Лапін, який отримав зірку героя Росії за взяття Лисичанська, хоча де-факто його там і поряд не було. Лапіну віддали у підпорядкування й війська Західного військового округу", - написав Кадиров.
За словами Кадирова, він говорив про загрозу провалу на ділянці фронту в Лимані з головою генштабу РФ Валерієм Герасимовим, але той запевнив мене, що не сумнівається в полководницькому таланті Олександра Лапіна та не вважає, що в Лимані можливий відступ.
"За тиждень Лапін переносить свій штаб до Старобільська, за сотню кілометрів від своїх підлеглих, а сам відсиджується в Луганську. Через відсутність елементарної військової логістики сьогодні ми залишили кілька населених пунктів і велику ділянку території. Прикро не те, що Лапін бездар. А те, що його покривають нагорі керівники в генштабі. Якби моя воля, я розжалував би Лапіна до рядового, позбавив би нагород і з автоматом у руках відправив би на передову змивати кров'ю свою ганьбу", - підсумував Кадиров.
- 1 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве та Ставки біля Лиману.
- Пізніше українські військові показали, як підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман.
- У Східному угрупованні військ підтвердили, що ЗСУ увійшли до Лиману.
- Після цього міністерство оборони Росії визнало, що російські окупанти відступили з Лиману.
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