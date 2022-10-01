Про це Кадиров написав у telegram.

"Обороною цієї ділянки керував командувач центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін. Той самий Лапін, який отримав зірку героя Росії за взяття Лисичанська, хоча де-факто його там і поряд не було. Лапіну віддали у підпорядкування й війська Західного військового округу", - написав Кадиров.

За словами Кадирова, він говорив про загрозу провалу на ділянці фронту в Лимані з головою генштабу РФ Валерієм Герасимовим, але той запевнив мене, що не сумнівається в полководницькому таланті Олександра Лапіна та не вважає, що в Лимані можливий відступ.

"За тиждень Лапін переносить свій штаб до Старобільська, за сотню кілометрів від своїх підлеглих, а сам відсиджується в Луганську. Через відсутність елементарної військової логістики сьогодні ми залишили кілька населених пунктів і велику ділянку території. Прикро не те, що Лапін бездар. А те, що його покривають нагорі керівники в генштабі. Якби моя воля, я розжалував би Лапіна до рядового, позбавив би нагород і з автоматом у руках відправив би на передову змивати кров'ю свою ганьбу", - підсумував Кадиров.

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