Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці звертають увагу, що після постійних невдач Росії на полі бою протягом останніх двох тижнів все більше різних представників російського режиму об’єднуються в критиці керівництва міноборони РФ. Серед критиків були голова Чечні Рамзан Кадиров та власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин, телепропагандисти, попзірки та спільнота ультранаціоналістичних військових блогерів.

Аналітики зауважують, що Кадиров та Пригожин, ймовірно, сприймаються як неофіційні особи, керівники "провоєнного" блоку, чия критика ґрунтується на аргументах щодо готовності до ескалації. Обидва досягають певної довіри завдяки наявності у них чисельних бойових підрозділів, які беруть участь у війні проти України.

"Критика, як і раніше, зосереджена на вищому військовому командуванні, а не на вищому політичному керівництві, але вона справді свідчить про тенденцію публічного висловлення незгоди проти російського істеблішменту, яку принаймні частково терплять і яку, ймовірно, буде важко зупинити", - дійшли висновку в розвідці Британії.

1 жовтня очільник Чечні Рамзан Кадиров звинуватив у поразці Росії у Лимані на Донеччині командувача центрального військового округу РФ генерал-полковника Олександра Лапіна.

5 жовтня Інститут вивчення війни дійшов висновок, що російський диктатор Володимир Путін не наважився покарати Рамзана Кадирова та Євгена Пригожина за критику міноборони РФ, оскільки боїться втратити їхню підтримку.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb