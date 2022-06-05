Кадиров змінив місце реєстрації свого приватного літака, - журналіст Ткач
Керівник Чечні Рамзан Кадиров змінив місце реєстрації свого літака з Бермудських островів на Росію
Про це повідомив український журналіст Михайло Ткач у Facebook.
"Рамзан Кадиров перереєстрував свій приватний борт Airbus A319 вартістю $80 млн. Тепер він має реєстрацію не на Бермудських островах, а в Росії. Тепер бортовий номер Кадирова RA- 73417", - написав він.
За його даними, після перереєстрації літак вже відвідав Москву і повернувся до Грозного.
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