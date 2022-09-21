Про це повідомляє пропагандистське видання РІА-Новини.

"Противник вже скоро зіткнеться з найважчими для себе наслідками нового плану відплати. Всі наші колишні дії їм тепер видадуться дитячими витівками", - погрожує Кадиров.

Лідер Чечні окремо звернувся до "бандерівців".

"Бандерівці, у вас залишився стислий час для відпочинку, далі буде дуже і дуже погано", - цитують Рамзана Кадирова пропагандисти.