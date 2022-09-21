Кадиров звернувся до "бандерівців" і заявив про нову тактику війни в Україні
Очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що російські окупанти переходять на нову тактику війні проти України
Про це повідомляє пропагандистське видання РІА-Новини.
"Противник вже скоро зіткнеться з найважчими для себе наслідками нового плану відплати. Всі наші колишні дії їм тепер видадуться дитячими витівками", - погрожує Кадиров.
Лідер Чечні окремо звернувся до "бандерівців".
"Бандерівці, у вас залишився стислий час для відпочинку, далі буде дуже і дуже погано", - цитують Рамзана Кадирова пропагандисти.
- 15 вересня у Чечні підготували три батальйони по 560 найманців і спецполк на 1,5 тис. осіб для війни проти України.
- Нагадаємо, санкції проти Кадирова та його родини США запровадили 15 вересня.
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