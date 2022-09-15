Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

"Публічно називаючи себе путінським "піхотинцем", Кадиров був підвищений у званні до "генерал-лейтенанта" за свою роль у подальшому вторгненні Росії в Україну. Чеченські підрозділи, підконтрольні Кадирову, діяли в Бучі, де російські війська здійснювали звірства і руйнували будинки. Кадиров вербувався для участі у військових діях Росії через клуби змішаних єдиноборств, що дозволяє йому і його підрозділам продовжувати свою діяльність в Україні", - йдеться у повідомленні.

Санкції запровадили й проти трьох дружин: Медні Кадирової, Фатіми Хазуєвої, Амінат Ахмадової, а також трьох дочок Кадирова та його кузена - Турпал-Алі Вахаевіч Ібрагімов.

Зокрема серед обмежених опинилися: Віктор Жидков, Володимир Комлєв, Едді Астанін, Андрій Мельников, Марія Львова-Бєлова та інші.

12 липня єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс повідомив, що Європейський союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро, відколи почалася повномашстбана війна Росії проти України.

Нагадаємо, у латвійських банках заморожено близько 80 млн євро через санкції, введені проти Росії через війну в Україні.

ЄС скасував санкції проти Януковича та Пшонки за розтрату держкоштів.

Раніше 9 країн ЄС припинили оформлювати туристичні візи для росіян.

Депутати Європарламенту звернулися до Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля та міністра закордонних справ головуючої в Раді ЄС Чехії Яна Ліпавського з пропозицією заборонити видачу віз окремим групам громадян РФ і Білорусі.

15 вересня рада ЄС ухвалила рішення про продовження терміну дії обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

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