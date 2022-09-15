США запроваджують санкції проти Кадирова та його родини
Сполучені Штати Америки запроваджують санкції проти лідера Чечні Рамзана Кадирова, трьох його дружин та членів родини
Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.
"Публічно називаючи себе путінським "піхотинцем", Кадиров був підвищений у званні до "генерал-лейтенанта" за свою роль у подальшому вторгненні Росії в Україну. Чеченські підрозділи, підконтрольні Кадирову, діяли в Бучі, де російські війська здійснювали звірства і руйнували будинки. Кадиров вербувався для участі у військових діях Росії через клуби змішаних єдиноборств, що дозволяє йому і його підрозділам продовжувати свою діяльність в Україні", - йдеться у повідомленні.
Санкції запровадили й проти трьох дружин: Медні Кадирової, Фатіми Хазуєвої, Амінат Ахмадової, а також трьох дочок Кадирова та його кузена - Турпал-Алі Вахаевіч Ібрагімов.
Зокрема серед обмежених опинилися: Віктор Жидков, Володимир Комлєв, Едді Астанін, Андрій Мельников, Марія Львова-Бєлова та інші.
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