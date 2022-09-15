English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ США запроваджують санкції проти Кадирова та його родини

США запроваджують санкції проти Кадирова та його родини

15 вересня, 2022 четвер
18:53
Світ Рамзан Кадиров

Сполучені Штати Америки запроваджують санкції проти лідера Чечні Рамзана Кадирова, трьох його дружин та членів родини

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

"Публічно називаючи себе путінським "піхотинцем", Кадиров був підвищений у званні до "генерал-лейтенанта" за свою роль у подальшому вторгненні Росії в Україну. Чеченські підрозділи, підконтрольні Кадирову, діяли в Бучі, де російські війська здійснювали звірства і руйнували будинки. Кадиров вербувався для участі у військових діях Росії через клуби змішаних єдиноборств, що дозволяє йому і його підрозділам продовжувати свою діяльність в Україні", - йдеться у повідомленні.

Санкції запровадили й проти трьох дружин: Медні Кадирової, Фатіми Хазуєвої, Амінат Ахмадової, а також трьох дочок Кадирова та його кузена - Турпал-Алі Вахаевіч Ібрагімов.

Зокрема серед обмежених опинилися: Віктор Жидков, Володимир Комлєв, Едді Астанін, Андрій Мельников, Марія Львова-Бєлова та інші.

  • 12 липня єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс повідомив, що Європейський союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро, відколи почалася повномашстбана війна Росії проти України.
  • Нагадаємо, у латвійських банках заморожено близько 80 млн євро через санкції, введені проти Росії через війну в Україні.
  • ЄС скасував санкції проти Януковича та Пшонки за розтрату держкоштів.
  • Раніше 9 країн ЄС припинили оформлювати туристичні візи для росіян.
  • Депутати Європарламенту звернулися до Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля та міністра закордонних справ головуючої в Раді ЄС Чехії Яна Ліпавського з пропозицією заборонити видачу віз окремим групам громадян РФ і Білорусі.
  • 15 вересня рада ЄС ухвалила рішення про продовження терміну дії обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Рамзан Кадиров
Чечня
санкції проти Росії
війна з Росією
США
Читайте також:
Зеленський
15 вересня, 2022 четвер
Володимир Зеленський потрапив у ДТП, справу розслідують правоохоронці
ЗСУ
13 вересня, 2022 вiвторок
Україна і США готували зовсім інший контрнаступ. Плани різко змінилися, - The New York Times
путін
14 вересня, 2022 середа
Путін за кілька днів після вторгнення РФ в Україну відмовився підписати мирну угоду, яку йому на стіл поклав Козак, - Reuters
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.87
    Купівля 39.87
    Продаж 40.77
  • EUR
    Купівля 39.59
    Продаж 40.76
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
15 вересня
19:29
Джавелін
У США уклали контракт на поставку понад 1800 Javelin, частина з яких піде в Україну
19:28
Зеленський
Учасник ДТП із президентським автомобілем був "під стимуляторами" – Подоляк
19:25
мавпяча віспа
В Україні зареєстрували перший випадок віспи мавп
19:17
Ані Лорак
"Швидко перевзулась". Під тиском обурених українців в Європі почали скасовувати концерти Ані Лорак
19:16
Військова журналістика
Російські пропагандисти підірвалися на окупованому Запоріжжі
19:16
Роджер Федерер
Тенісист Роджер Федерер оголосив про закінчення кар'єри
19:15
на фото: зруйнований дім
Били ракетами, авіацією та РСЗВ. Від обстрілів окупантів постраждали 20 населених пунктів України
19:05
гуманітарна допомога
 Мости,  генератори  і ноутбуки для школярів: Франція передасть Україні необхідну допомогу
19:05
Урсула фон дер Ляєн
Процес приєднання триває успішно. Урсула фон дер Ляєн оцінила темпи євроінтерграції України
19:00
російський окупант
Камери для полонених з іконами: на Харківщині ЗСУ показали штаб окупантів
18:52
ракети великої дальності ATACMS
США остерігаються надавати Україні ракетні системи ATACMS, - CNN
18:51
wizzair
Ретельно оцінили ризики. Wizz Air підтвердив переліт літака з аеропорту "Львів"
18:39
Київ
На Київщині у кар'єрі завтра проводитимуть вибухові роботи
18:37
Ексклюзив
Віктор Ягун
Російські військові масово вишукують лазівки, щоб не потрапити на фронт, - генерал-майор СБУ Ягун
18:34
на фото: Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн
Зеленський обговорив питання енергетичної безпеки з Урсулою фон дер Ляєн
18:30
COVID
У столиці за місяць кількість хворих на COVID-19 зросла у понад 7 разів
18:27
Зеленський пригостив Урсулу фон дер Ляєн кавунами й динями з деокупованої території Херсонщини
18:23
Антивоєнний мітинг у Росії
У Росії антивоєнні протести засуджує лише 38% громадян, а свободу слова підтримує майже 60%, - опитування "Левада-центр"
18:22
окупанти Маріуполь
Усіх відправили на фронт: в окупованій Горлівці не залишилося чоловіків, - розвідка
18:16
Оновлено
Ракетний удар по гідротехнічних спорудах. Кривий Ріг
Росіяни знову вдарили ракетами по Кривому Рогу: приліт у районі гідротехнічних споруд
18:11
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо
Президент Фінляндії пропонує скасувати спрощений візовий режим для росіян, які купують нерухомість у країні
18:00
Росія вдарила по Кіровоградщині ракетами, одну з них збила ППО
17:58
Путін та Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін і Путін хочуть створити новий світовий порядок, але невдача Росії в Україні може зіпсувати їхні плани, - CNN
17:55
Маріуполь
"Як печерні люди – без води та світла": мешканці окупованого Маріуполя вийшли на протести
17:53
екстренка
USAID надасть Україні $33 млн у наступні 5 років
17:48
Ексклюзив
окупанти орки війська рф
Росіяни втратили потенціал для наступу і масованих обстрілів, - солдат 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Петрівський
17:45
Cпецпризначенці СБУ показали, як з безпілотників знищили ворожу техніку на Херсонщині
17:23
вугілля порт
Грецьке судно доправляло вугілля з РФ в обхід санкцій ЄС, – Bloomberg
17:22
Харківщина
Поповнювали запаси "хоробрості": на Харківщині в одному з райвідділів поліції окупанти варили самогон
17:13
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов та посол США в Україні Бріджит Брінк
РНБО презентувала послу США модуль системи "СОТА" для контролю наданої Україні зброї
17:11
Реджеп Тайїп Ердоган (ліворуч) та Володимир Путін
США та ЄС посилюють тиск на Туреччину щодо дотримання санкцій проти Росії, - Financial Times
17:08
РСЗВ Mars II
Німеччина надасть Україні ще дві РСЗВ Mars II і 50 бронеавтомобілів Dingo, в яких раніше відмовила
17:05
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:57
Презентація збірки творів художниці Любові Панченко
"Маркер, який може вирізняти українців": у Києві презентували першу збірку творів художниці Любові Панченко
16:56
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
США закликали Китай не підтримувати Москву у війні проти України
16:53
Олег Царьов
Царьову і ще двом колаборантам повідомили про підозру в держзраді й незаконному перетині кордону
16:41
Онука
Зібрали 1 млн грн: гурт ONUKA став хедлайнером вечора Ukrainian Night у Лісабоні
16:41
Порошенко вшанував пам’ять телеоператора Олексія Юрченка, який загинув під час звільнення Балаклії
16:35
Європарламент
Угорщину більше не можна розглядати як демократію, - Європарламент
16:30
путін путлер
Мундепів із Петербурга, які вимагали звинуватити Путіна у держзраді, оштрафували за дискредитацію
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV