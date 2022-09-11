Про це пише ТАСС у телеграмі.

Очільник Чечні Рамзан Кадиров узяв участь у стройовому огляді військових підрозділів і техніки.

У Чечні сформували три батальйони по 560 військових і спецполку з 1,5 тис. росіян. Загалом для війни проти України навчили 3180 військових.

"Ми сьогодні готові виїхати та виконати наказ, як виконували до цього наші хлопці в Маріуполі, Попасній, Сєвєродонецьку, Лисичанську. Ми звільняємо ці міста. Ми звільнили їх із усіма іншими підрозділами. "Луганську республіку"... Я впевнений, що ми залюбки виконаємо будь-які поставлені завдання", - заявив Рамзан Кадиров.

14 липня Інститут вивчення війни повідомив, що РФ наказала створити "добровольчі батальйони" для участі у війні з Україною замість оголошення часткової або повної мобілізації в країні.

15 липня чеченський суспільно-політичний рух 1ADAT заявив, що в Чечні імами вербують парафіян у батальйони "Ахмат" для війни проти України просто під час п'ятничної проповіді.

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