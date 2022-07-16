У Чечні під час проповіді імами вербують парафіян на війну з Україною
У Чечні імами вербують парафіян у батальйони «Ахмат» для участі у війні з Україною просто під час п'ятничної проповіді
Про це пише чеченський суспільно-політичний рух 1ADAT у своєму Telegram-каналі.
За даними опозиціонерів, найманцям за участь у війні пропонують зарплату 50-60 тисяч рублів. Записатися до Ахмату може будь-який чоловік віком 18–40 років.
Як розповів The Insider засновник 1ADAT Ібрагім Янгулбаєв, імами при цьому кажуть парафіянам, що в Україну їх не пощастить:
"Таку установку дав муфтіят імамам у чотирьох мечетях у різних районах Чечні. Під час п'ятничних молитов завжди оголошується якась політична повістка. І імами говорять про це у мечетях, на своїх сторінках та у своїх Telegram-каналах. У такий обманний спосіб Кадиров приваблює добровольців для участі у війні проти України. Та йдуть туди лише кадировці та дрібні лизоблюди".
7 червня влада Чечні повідомила, що на війну в Україну з республіки вирушили понад вісім тисяч людей. За словами спікера чеченського парламенту Магомеда Даудова, 1360 із них — чеченські добровольці. Насправді ж справжніх добровольців майже не залишилося: силовики залякують мешканців, катують та загрожують кримінальними справами.
- Відзначимо, що у середині травня українська розвідка оприлюднила імена та адреси 2,5 тис. кадировців, які вдерлися до України.
- Також у розвідці зазначають, що на війну з Україною відправляють чеченських ув’язнених, зокрема родичів опозиціонерів.
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