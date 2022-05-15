Розвідка оприлюднила імена та адреси 2,5 тис. "кадирівців", які вдерлися до України

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у telegram.

До списку потрапили бойовики, які в березні - травні 2022 року брали участь в російській агресії.

У ГУР зазначили, що "кадирівці" почали заходити на територію України в перші дні широкомасштабного військового вторгнення. Основним їхнім завданням було залякування та геноцид українців. Вони перебували в другому ешелоні наступу та займалися обшуками помешкань, знущаннями із заручників та мирних мешканців, грабунками та розбоєм.

Після того, як росіяни почали зазнавати масштабних втрат, "кадирівцям" наказали зупиняти підрозділи окупантів що відступали та показово розстрілювати тих що відмовлявся воювати.

"Відкинуті від Києва та Чернігова, кадирівські найманці перемістилися на Луганський та Маріупольський напрямки де продовжили грабувати та знімати ролики про свої "подвиги" для TikTok. Показово, що навіть поза зоною активних бойових дій, з 2,5 тис. найманців близько ста загинули, близько трьохсот отримали поранення та понад шістдесят втекли з України покинувши зброю та амуніцію", - зазначили у розвідці.

21 березня СБУ повідомила, що головним завданням "кадирівців" є знищення російських солдатів, які втікають з поля бою.

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