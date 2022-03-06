"Кадировці х**рили з танку по домах, думали - все": сім'я луганців під обстрілами вибралася з Ірпеня, вдруге кинувши житло і бізнес через РФ

Про це передає Еспресо.TV.

"Вітання. Були без зв'язку. Усі 10 днів трималися, йшли біля нас (Ірпеня, - ред.) бої. Але вчора (5 березня, - ред.) був армагеддон. Зайшли кадировці на нашу вулицю, х**рили з танка по всіх будинках. Ми були в підвалі нашого дому, снаряди падали скрізь, думали все. Їх танк бив просто по нашим будинкам. Літаки х**рили", - розповіла родина.

За їх словами, вночі на 6 березня окупанти стали у районі Ірпеня. Всюди ходили, шукали людей.

"Ми ночували в коридорі на 2 поверсі на підлозі, тому що підвал унизу був без дверей. Боялися, що вони нас знайдуть. Світла тепла не було", - повідомила родина.

Вранці родина скинули усі важливі речі до машини і поїхала.

"Виїхати не змогли, по колоні стріляли, були двохсоті мирні українці. Ми розвернулися, містом лягали снаряди. Ми на Романівку на міст, він розбитий, там піший перехід по дошках. Там уже стояли наші. Ми кинули машину прямо на мосту, напевно спалять і в ній все. Поки по заплаві травою перебігали під міст, лягло на полі 5 мін по нам. Падали на землю 5 разів, піднімалися, тікали. Думали вже залишимось там лежати усі. Люди вже лежали, були поранені. Перебігли. Потім уздовж траси бігли", - розповіли вони.

Потім сім'ю підібрав легковик.

"На Новобіличах пощастило, ми перші погодилися сісти в машину, яка гуманітарку привезла, там вантажівка, дошки поклали. 29 людей забрали. З Києва виїхали. Їде машина на Сарни. Головне з Київської області виїхати. Зараз їдемо повз Васильків, Фастів. 5 машин евакуації. Усьому п****ць: і будинку, і машині, і всім речам. Лінія фронту. Другий раз! Знову ми троє і більше нічого. Слава Богу, живі. Слава Україні! Смерть ворогам! Нехай усі горять!", - додала сім’я.















Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb