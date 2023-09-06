"Кампанія зі знищення репутації": Бубка відреагував на звинувачення у веденні бізнесу в "ДНР"
Колишній президент НОК України Сергій Бубка відреагував на розслідування Bihus.info, в якому його звинувачують у веденні бізнесу в "ДНР"
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на ютуб-канали Сергія Бубки.
Бубка стверджує, що розслідування журналістів - це інформаційна кампанія.
"Ви знаєте мене вже давно, ви знаєте мою історію, ви знаєте, як давно я займаюсь українським спортом. Я, як кожен українець, із самого початку зробив свій вибір – бути з Україною та робити все можливе у боротьбі з російською агресією. З 2014 року я не був на окупованих територіях. Я не відвідував своїх рідних і навіть не зміг бути на похороні моєї мами у цьому році. Я не маю жодного відношення до жодного бізнесу на окупованій території. Моя робота полягає у підтримці українських спортсменів та українського спорту на міжнародній арені", - каже Сергій Бубка.
- Журналісти Bihus Info встановили, що бізнес Сергія Бубки та його брата Василя навіть після 24 лютого продовжує працювати в терористичній організації "ДНР".
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