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"Кампанія зі знищення репутації": Бубка відреагував на звинувачення у веденні бізнесу в "ДНР"

6 вересня, 2023 середа
17:47
Спорт Сергій Бубка

Колишній президент НОК України Сергій Бубка відреагував на розслідування Bihus.info, в якому його звинувачують у веденні бізнесу в "ДНР"

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на ютуб-канали Сергія Бубки.

Бубка стверджує, що розслідування журналістів - це інформаційна кампанія.

"Ви знаєте мене вже давно, ви знаєте мою історію, ви знаєте, як давно я займаюсь українським спортом. Я, як кожен українець, із самого початку зробив свій вибір – бути з Україною та робити все можливе у боротьбі з російською агресією. З 2014 року я не був на окупованих територіях. Я не відвідував своїх рідних і навіть не зміг бути на похороні моєї мами у цьому році. Я не маю жодного відношення до жодного бізнесу на окупованій території. Моя робота полягає у підтримці українських спортсменів та українського спорту на міжнародній арені", - каже Сергій Бубка.

  • Журналісти Bihus Info встановили, що бізнес Сергія Бубки та його брата Василя навіть після 24 лютого продовжує працювати в терористичній організації "ДНР".
Відео
Україна
бізнес
Сергій Бубка
окуповані території
"ДНР"
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