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Огляд

Канабіс – ліки українських ветеранів, (не) мертвий російський адмірал, Польща хоче екстрадиції Гунька. Акценти світових ЗМІ 27 вересня

Юрій Мартинович
27 вересня, 2023 середа
09:59
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних ЗМІ була інформація про те, що адмірал Чорноморського флоту, який попередньо вважався загиблим, може бути живим, також не вщухає скандал в Канаді через аплодисменти 98-річному українському ветерану Ярославу Гуньку

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 27 вересня.

Чи живий адмірал Соколов

Фото: Міноборони РФ

 

Чимало ЗМІ написали про те, чи справді Україна вбила російського адмірала, адже виникає багато запитань до цієї історії. У вівторок Москва оприлюднила відео, яке нібито демонструє, що командир її Чорноморського флоту все ще живий, незважаючи на твердження України, що він загинув у результаті ракетного удару по штабу Чорноморського флоту.

"Вбивство ворожого адмірала під час ракетного удару було б переворотом для будь-якого військового керівництва, але святкування в Україні через загибель командувача Чорноморським флотом Росії може виявитися недовгим. Через день після оголошення про те, що адмірал був серед 34 офіцерів, загиблих під час удару в тилу ворога, українські чиновники у вівторок визнали, що може бути певна невизначеність", - пишуть журналісти The New York Times.

Заява українських військових про те, що зараз "з’ясовується", чи справді адмірал Віктор Соколов був убитий під час удару минулого тижня у контрольованому Росією Криму, прозвучала після того, як у вівторок Москва опублікувала відео, на якому показано, що адмірал був присутній на зустрічі раніше того дня.

"Враховуючи тривалу історію відмови Москви визнавати військові невдачі та проблеми з перевіркою автентичності свого відео, у вівторок залишалося невідомим, чи був адмірал Соколов серед загиблих під час нападу українців на штаб московського флоту в Севастополі. Російські офіційні особи не коментували безпосередньо статус офіцерів і не повідомляли про загиблих внаслідок нападу", - відзначають журналісти.

На російському відео можна побачити, як міністр оборони Сергій Шойгу обговорює навчання, яке, за його словами, Тихоокеанський флот Росії завершив днем раніше. Офіцер, схожий на адмірала Соколова, видно на відеоекрані, нібито з іншого місця, але не говорить.

Цікаво, що відео було відредаговано, щоб показати кількаразову присутність командира флоту на зустрічі, можливо, щоб надати докази того, що він все ще живий. На ролику видно дату 26 вересня, яка збігається з датою в метаданих відео.

The Washington Post не виявила жодних ознак очевидної маніпуляції у відео, але не змогла незалежно перевірити його достовірність.

У відповідь на відео українські сили спецоперацій оприлюднили заяву, в якій йдеться, що внаслідок удару загинули 34 російські офіцери, але буде потрібно більше інформації, чи був серед них Соколов.

У головному розвідувальному відомстві України Головне управління розвідки відмовилося від коментарів.

Як канабіс може допомогти українським військовим

медичний канабіс

Фото: inspired.com.ua

 

У BBC написали статтю про те, що канабіс у центрі уваги для лікування українських ветеранів.

"У скромній київській квартирі солдати, які не виконують служби, збираються, щоб покурити марихуану і на мить забути про те, що бачили. Вони не хочуть, щоб їх ідентифікували. Наркотик у військових не сприймають навіть тут, далеко від фронту", - пишуть британські журналісти.

Один із військових лікується від посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

"Для мене марихуана корисна", — каже він. "Без нього я не можу спати. Це допомагає мені розслабитися. Кожен повинен мати можливість його отримати".

Після 18 місяців повномасштабної війни та восьми років тліючого конфлікту до цього фізичні та психологічні рани України глибокі, а ресурси держави вичерпані.

Війна викликала епідемію болю та травм як серед солдатів, так і серед цивільних.

Минулого року МОЗ підрахувало, що 57% українців мають ризик розвитку ПТСР.

Але канабіс, широко доступний на вулиці та декриміналізований у невеликих кількостях для особистого використання, все ще недоступний для медичних досліджень, незважаючи на докази того, що він може допомогти.

У Центрі психологічного здоров’я та реабілітації ветеранів "Форест Глейд", що неподалік від Києва, лікування має різні форми.

В одній кімнаті солдат грає у відеогру, а лікар стежить за роботою його мозку. В інших місцях є акупунктура, фізіотерапія та групові консультації.

Але персонал каже, що їм потрібно більше інструментів.

"Нашим бійцям на передовій потрібна різна потужна зброя. Точно так само і в нас", — каже директор Forest Glade Ксенія Войсніцина. "Нам також потрібен арсенал. Чим він ширший, тим ефективнішим може бути наше лікування".

Пані Войсніцина є серед тих, хто наполягає на дослідженні каннабісу, МДМА (екстазі) і психоделіків, таких як псилоцибін, для лікування черепно-мозкових травм і посттравматичних стресових розладів.

Каже, багато ветеранів уже займаються самолікуванням.

"Вони приймають його не для того, щоб кайфувати, а щоб позбутися симптомів, які їх турбують", — каже вона. "Звичайно, вони часто роблять це більше, ніж їм потрібно, але на даний момент іншого шляху немає. На жаль".

Польща вимагає екстрадиції українського ветерана СС, якому аплодували в Канаді

Ярослав Гунька

Фото: з загально доступних джерел

 

Скандал довкола 98-річного Ярослава Гунька, якому аплодували в парламенті Канади під час виступу президента Володимира Зеленського, набуває нових обертів. Після заяви спікера парламенту Канади, який визнав, що він винен в цій ситуації і вже написав заяву на відставку, міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек заявив, що він "вжив заходів" для екстрадиції Ярослава Гуньки, пише Politico.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади минулої п’ятниці спікер Палати представників Ентоні Рота представив Гунку як героя канадсько-української війни, що викликало овації парламентарів.

"З огляду на скандальні події в канадському парламенті, пов’язані з вшануванням у присутності президента Зеленського члена злочинного нацистського формування SS Galizien, я вжив заходів щодо можливої екстрадиції цієї людини до Польщі", — сказав Чарнек.

У листі до Інституту національної пам’яті Польщі, органу, який досліджує та розслідує минулі злочини проти польського народу, Чарнек попросив "терміново перевірити", чи розшукують Гуньку за злочини проти поляків єврейського походження, додавши, що "ознаки такого злочини є підставою для звернення до Канади з проханням про його екстрадицію".

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив ЗМІ, що ситуація "надзвичайно тривожна" для Канади.

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Війна з Росією
Чорноморський флот Росії
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