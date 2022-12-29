Про це в інтерв’ю CBC заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише Укрінформ.

"Багато українців, які приїхали до Канади, з нетерпінням очікують на можливість повернутися додому та долучитися до відбудови, але багато й охочих залишитися. Їм будуть раді, тож вони матимуть змогу одночасно бути славними канадцями та гордими українцями", - сказав Трюдо.

Показово, що інтерв’ю Трюдо було записане у приміщенні пекарні в Торонто, якою володіють нащадки українських мігрантів.

Загалом цьогоріч до Канади прибули більш як 135 тис. українців, хоча не всі з них були біженцями. Від середини березня федеральний уряд затвердив понад 470 тис. спеціальних візових заявок від українців.

Нагадаємо, у середині листопада Канада повідомила про намір надати Україні ще $400 мільйонів військової допомоги.

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