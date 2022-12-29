Канада дозволить біженцям з України отримати постійний статус у країні, - Трюдо
Усі українці, які приїхали до Канади за тимчасовою міграційною програмою, запровадженою у зв’язку з війною, зможуть за бажання отримати постійний статус у цій країні
Про це в інтерв’ю CBC заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише Укрінформ.
"Багато українців, які приїхали до Канади, з нетерпінням очікують на можливість повернутися додому та долучитися до відбудови, але багато й охочих залишитися. Їм будуть раді, тож вони матимуть змогу одночасно бути славними канадцями та гордими українцями", - сказав Трюдо.
Показово, що інтерв’ю Трюдо було записане у приміщенні пекарні в Торонто, якою володіють нащадки українських мігрантів.
Загалом цьогоріч до Канади прибули більш як 135 тис. українців, хоча не всі з них були біженцями. Від середини березня федеральний уряд затвердив понад 470 тис. спеціальних візових заявок від українців.
- Нагадаємо, у середині листопада Канада повідомила про намір надати Україні ще $400 мільйонів військової допомоги.
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