Канада направить військових до Польщі для підтримки українських біженців

Про це повідомляє Reuters.



Напередодні міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що країна направить до Польщі до 150 військовослужбовців, щоб підтримати українців, які врятувалися від російської війни.

Більшість із цих військових допомагатимуть українським біженцям у центрах прийому по всій Польщі, сказав Ананд.



"Наші люди - україномовні військовослужбовці збройних сил Канади - забезпечуватимуть загальну підтримку, психологічну, а також першу медичну допомоги», – повідомила Ананд журналістам.



Члени канадських збройних сил також підтримуватимуть робочу групу з надання гуманітарної допомоги під керівництвом Польщі та допомагатимуть переселенню українців у Канаду.



"Ми з прем’єр-міністром (Джастіном Трюдо, - ред.) були в тісному контакті з нашими колегами в Польщі, а також загалом із альянсом НАТО, і ми виділяємо ці додаткові ресурси в рамках операції надання допомоги, яка є нашою місією на підтримку східного флангу НАТО", - додає Ананд.



Як відомо, Канада, як і інші західні країни, запровадила широкі економічні санкції проти Росії та направила Україні військову та гуманітарну допомогу.

Зокрема країна виділила понад 1,2 млрд канадських доларів ($951 млн) прямих внесків в Україну, а також запропонувала кредитну підтримку на суму до 1,6 млрд канадських доларів.



Ліберальний уряд Трюдо також створив спеціальну схему для українців та їхніх сімей, щоб подавати документи на візу тимчасового проживання. Згідно з офіційними даними, станом на 6 квітня Канада схвалила понад 30 000 заяв на тимчасове перебування.

Нагадаємо, що 14 квітня Оттава надала Україні кредит на 500 млн канадських доларів

Також 10 квітня уряд Канади організував евакуаційні рейси для українських біженців, котрі хочуть виїхати з Європи