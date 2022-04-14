Оттава надала Україні кредит на 500 млн канадських доларів
Кошти будуть використані для забезпечення фінансування пріоритетних витрат держави
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Міністр фінансів України Сергій Марченко 13 квітня підписав угоду з урядом Канади про надання нашій країні кредиту на суму 500 мільйонів канадських доларів (близько 415 млн доларів США) на пільгових умовах. Термін погашення такого кредиту становить 10 років.
"Таке рішення є не тільки своєчасним внеском у підтримку фінансової стабільності України, а й допомогою, що наближує перемогу України над агресором", – зауважив Марченко.
У відомстві уточнили, що кошти будуть використані для забезпечення фінансування пріоритетних витрат держави.
- 11 квітня уряд Канади схвалив нові економічні санкції, що передбачають обмеження для 33 підприємств російського оборонного сектору.
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо погодився зі словами президента США Джо Байдена про те, що Росія вчиняє геноцид в Україні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.88
-
EUR
Купівля 31.72Продаж 32.67
- Актуальне
- Важливе