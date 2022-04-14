Оттава надала Україні кредит на 500 млн канадських доларів

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.



Міністр фінансів України Сергій Марченко 13 квітня підписав угоду з урядом Канади про надання нашій країні кредиту на суму 500 мільйонів канадських доларів (близько 415 млн доларів США) на пільгових умовах. Термін погашення такого кредиту становить 10 років.



"Таке рішення є не тільки своєчасним внеском у підтримку фінансової стабільності України, а й допомогою, що наближує перемогу України над агресором", – зауважив Марченко.



У відомстві уточнили, що кошти будуть використані для забезпечення фінансування пріоритетних витрат держави.

11 квітня уряд Канади схвалив нові економічні санкції, що передбачають обмеження для 33 підприємств російського оборонного сектору.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо погодився зі словами президента США Джо Байдена про те, що Росія вчиняє геноцид в Україні.