Прем'єр Канади Трюдо також назвав воєнні злочини Росії геноцидом українців

Про це він сказав 13 квітня журналістам у Квебеку, передає AFP.



Канадський лідер заявив, що вважає абсолютно правильним, що все більше людей говорять і використовують слово "геноцид" щодо того, що робить Росія в Україні.



"Існує офіційний процес стосовно визначення геноциду, але, на мою думку, дуже правильно, що все більше людей говорять й використовують слово "геноцид" щодо дій Росії та Володимира Путіна. Ми бачили це бажання нападати на мирних жителів, використовувати сексуальне насильство як зброю на війні", – наголосив прем’єр Канади.



Дії росіян він звав абсолютно неприйнятними і відзначив, що Канада була однією із перших країн, яка порушила справу у Міжнародному суді ООН в Гаазі, щоб притягнути Путіна до відповідальності за воєнні злочини.

13 квітня Байден визнав війну в Україні геноцидом і назвав Путіна диктатором.

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив слова Джо Байдена, який заявив, що воєнні дії Путіна – це геноцид.

Заступниця Держсекретаря США з політичних питань переконує, що коли будуть зібрані усі необхідні докази, Сполучені Штати визнають геноцид проти українців на офіційному рівні.