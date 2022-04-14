Прем'єр Канади Трюдо також назвав воєнні злочини Росії геноцидом українців
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо погодився зі словами президента США Джо Байдена про те, що Росія вчиняє геноцид в Україні
Про це він сказав 13 квітня журналістам у Квебеку, передає AFP.
Канадський лідер заявив, що вважає абсолютно правильним, що все більше людей говорять і використовують слово "геноцид" щодо того, що робить Росія в Україні.
"Існує офіційний процес стосовно визначення геноциду, але, на мою думку, дуже правильно, що все більше людей говорять й використовують слово "геноцид" щодо дій Росії та Володимира Путіна. Ми бачили це бажання нападати на мирних жителів, використовувати сексуальне насильство як зброю на війні", – наголосив прем’єр Канади.
Дії росіян він звав абсолютно неприйнятними і відзначив, що Канада була однією із перших країн, яка порушила справу у Міжнародному суді ООН в Гаазі, щоб притягнути Путіна до відповідальності за воєнні злочини.
- 13 квітня Байден визнав війну в Україні геноцидом і назвав Путіна диктатором.
- Президент України Володимир Зеленський високо оцінив слова Джо Байдена, який заявив, що воєнні дії Путіна – це геноцид.
- Заступниця Держсекретаря США з політичних питань переконує, що коли будуть зібрані усі необхідні докази, Сполучені Штати визнають геноцид проти українців на офіційному рівні.
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