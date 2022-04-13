Зеленський відреагував на слова Байдена про геноцид в Україні

Зеленський написав свою реакцію у Twitter.



"Справжні слова справжнього лідера. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам Росії", - йдеться у твіті Володимира Зеленського.

13 квітня президент США Джо Байден заявив, що війна в Україні - це геноцид від диктатора Путіна.

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