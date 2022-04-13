Зеленський відреагував на слова Байдена про геноцид в Україні
Президент України Володимир Зеленський високо оцінив слова Джо Байдена, який заявив, що воєнні дії Путіна - це геноцид
Зеленський написав свою реакцію у Twitter.
"Справжні слова справжнього лідера. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам Росії", - йдеться у твіті Володимира Зеленського.
- 13 квітня президент США Джо Байден заявив, що війна в Україні - це геноцид від диктатора Путіна.
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