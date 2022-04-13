Байден визнав війну в Україні геноцидом і назвав Путіна диктатором
Президент США Джо Байден заявив, що війна в Україні - це геноцид від диктатора Путіна
Про це повідмоляє CNN
За інформацією джерела, Байден вперше назвав війну в Україні геноцидом.
"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи вчинить геноцид за півсвіту. Щоб допомогти впоратися з Путіним, я санкціонував випуск одного мільйона барелів на день із стратегічного нафтового запасу", - сказав президент США Джо Байден.
- 12 квітня прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон обговорив із президентом США Джо Байденом свій візит до Києва і зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
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