Байден визнав війну в Україні геноцидом і назвав Путіна диктатором

Про це повідмоляє CNN



За інформацією джерела, Байден вперше назвав війну в Україні геноцидом.



"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи вчинить геноцид за півсвіту. Щоб допомогти впоратися з Путіним, я санкціонував випуск одного мільйона барелів на день із стратегічного нафтового запасу", - сказав президент США Джо Байден.

12 квітня прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон обговорив із президентом США Джо Байденом свій візит до Києва і зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

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