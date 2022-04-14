Про це повідомляє CNN.

Вікторія Нуланд сказала, що президент США Джо Байден "говорив від душі, коли назвав те, що ми бачимо в Україні, геноцидом Російської Федерації та її сил".

Нуланд заявила, що США розпочали "процес збору доказів" і він триватиме "певний час", щоб офіційно уряд міг ухвалити рішення про геноцид.



"Але я передбачаю, що те, що президент Байден назвав, — це те, що ми в кінцевому підсумку, ймовірно, знайдемо, коли зможемо зібрати всі ці докази, — сказала Нуланд, — бо те, що відбувається, не є випадковістю. Це навмисне рішення Росії знищити Україну та її мирне населення".



На запитання, чому санкції не мали стримуючого впливу на президента Росії, Нуланд відповіла, що Путін "не дбає про свій народ чи свою країну, його цікавлять лише власні імперські амбіції".

"Він не бачить, що те, що він робить, не лише перетворює Україну на руїни, а й Росію на в’язницю", – сказала Вікторія Нуланд.

Нагадаємо, 13 квітня Байден визнав війну в Україні геноцидом і назвав Путіна диктатором.

Президент Зеленський відреагував на слова Байдена про геноцид в Україні.

Натомість президент Франції Макрон проти використання терміну "геноцид" для опису звірств Росії в Україні.

Посол США в ОБСЄ розповів про "юридичний процес" після заяви Байдена про геноцид в Україні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb