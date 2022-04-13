Макрон проти використання терміну "геноцид" для опису звірств Росії в Україні

Про це повідомляє CNN.

Відповідаючи на запитання, чи він, як і президент США Джо Байден, використовуватиме термін "геноцид" для вбивства українців російськими військовими, Макрон сказав: "Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи [росіяни та українці] — брати".

"Я хочу продовжувати намагатися, наскільки можу, зупинити цю війну та відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі", – додав він.

"Те, що ми можемо з упевненістю сказати, це те, що ситуація неприйнятна і що це військові злочини. Ми переживаємо воєнні злочини, які є безпрецедентними на нашій землі — нашій європейській землі".

Президент Франції також відзначив співпрацю Франції з Україною у розслідуванні імовірних військових злочинів.

"Росія в односторонньому порядку розпочала надзвичайно жорстоку війну, встановлено, що російська армія скоїла військові злочини, і тепер ми повинні знайти відповідальних", – сказав Макрон.

Відзначимо, що у вівторок 12 квітня президент Байден заявив, що звірства, які щодня розкривають в Україні, кваліфікуються як геноцид, заявивши, що "стає все ясніше, що Путін просто намагається знищити навіть ідею бути українцем".

Інші світові лідери, такі як Борис Джонсон із Великобританії та Анджей Дуда з Польщі, також використовували слово "геноцид", щоб описати дії Росії в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що образа президента РФ Путіна переросла в параною і це підштовхнуло його до повномасштабного вторгнення до України

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb