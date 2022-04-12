У Путіна образа переросла в параною і він вирішив знову напасти на Україну, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що образа президента РФ Путіна переросла в параною і це підштовхнуло його до повномасштабного вторгнення до України
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Як зазначає видання, відповідаючи на питання про причини, що спонукали Путіна про напад на Україну, Макрон заявив, що "його образа переросла в параною".
За його словами, після введених у 2014 році санкцій Путін опинився в міжнародній ізоляції і це тільки зміцнило його в рішенні почати велику війну.
"Роль COVID-19 також не слід недооцінювати. Він місяцями опинявся в Сочі, замикався, менше спілкувався з іншими очільникам держав", - додав Макрон.
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