У Путіна образа переросла в параною і він вирішив знову напасти на Україну, - Макрон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як зазначає видання, відповідаючи на питання про причини, що спонукали Путіна про напад на Україну, Макрон заявив, що "його образа переросла в параною".



За його словами, після введених у 2014 році санкцій Путін опинився в міжнародній ізоляції і це тільки зміцнило його в рішенні почати велику війну.

"Роль COVID-19 також не слід недооцінювати. Він місяцями опинявся в Сочі, замикався, менше спілкувався з іншими очільникам держав", - додав Макрон.