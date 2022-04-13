Путін "намагається знищити ідею бути українцем". Посол США в ОБСЄ розповів про "юридичний процес" після заяви Байдена про геноцид в Україні
Президент США Джо Байден у вівторок, 12 квітня, вперше назвав звірства в Україні "геноцидом", додавши, що "ми доручимо юристам вирішувати на міжнародному рівні, чи відповідає це букві закону"
Виголошуючи таку заяву, Байден продемонстрував "чітку моральну рішучість", – заявив у середу, 13 квітня, посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер, додавши, що триває юридичний аналіз, який вимагатиме певного часу, для вивчення цієї проблеми.
"Експерти з міжнародного права повинні визначити, чи відповідають дії (росіян, - ред.) юридичному визначенню геноциду відповідно до Конвенції про геноцид. Судова експертиза на основі ретельного збору доказів триває. Це займе деякий час", - сказав Карпентер журналістам на брифінгу поза камерою.
Карпентер вказав на зростаючу кількість доказів того, що президент Росії Володимир Путін "намагається знищити ідею бути українцем". Він згадав кадри варварського поводження росіян з українським цивільним населенням, виступи російських урядовців та повідомлення російських ЗМІ, які "заперечують право України на існування як незалежної держави".
США знають про повідомлення про насильне вивезення жінок і дітей до Росії та насильницькі зникнення цивільних осіб, сказав Карпентер, додавши, що ці повідомлення потребують "ретельного розслідування та подальших заходів", оскільки такі дії є порушенням міжнародного права чи злочинами проти людства, зважаючи на їхню систематичність.
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