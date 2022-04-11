Канада запровадила нові санкції проти оборонного сектору Росії

Про це повідомляють на сайті канадського уряду.



На сайті йдеться, що організації, проти яких запровадили санкції, надали непряму або пряму підтримку російським військовим, а отже, є причетними до військових злочинів в Україні.



"Канада завжди підтримувала і буде підтримувати Україну. Сьогоднішні заходи є останнім прикладом нашої непохитної підтримки України та її народу. Ми продовжуватимемо підтримувати хоробрих чоловіків і жінок, які борються за свою свободу, і вимагаємо притягнення до відповідальності винних у звірствах", - сказала міністерка закордонних справ Мелані Жолі.



На сайті зазначають, що канадський уряд буде продовжувати стежити за ситуацією, координувати дії зі своїми міжнародними партнерами та вивчати варіанти нових заходів у відповідь на невиправдані дії російського режиму.

Нагадаємо, 10 квітня уряд Канади повідомив, що організує евакуаційні рейси для українських біженців, котрі хочуть виїхати з Європи, а також забезпечить їм проживання на два тижні.