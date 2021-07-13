Канада передасть майже 18 млн доз вакцин AstraZeneca до ініціативи COVAX
Канада передасть іншим країнам майже 18 млн доз вакцин від COVID-19 AstraZeneca через ініціативу COVAX
Про це повідомили у МЗС країни.
Уряд вирішив додатково виділити 17,7 млн доз препарату для ініціативи COVAX.
"З початку кризи уряд Канади взяв зобов'язання виділити понад $2,5 млрд на підтримку боротьби з COVID-19", - відзначили там.
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