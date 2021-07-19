США та Німеччина готуються повідомити про угоду щодо "Північного потоку-2", - Reuters
Канада планує відкрити кордони для американців у серпні, для решти світу - у вересні
Влада Канади вирішила відкрити кордони для іноземців, які були закриті з початку пандемії - березня 2020 року
Про це повідомляє CNN.
З 9 серпня, повністю вакцинованим громадянам США буде дозволено в'їзд до Канади.
Іншим туристам може бути дозволено в'їзд з 7 вересня за умови, якщо епідеміологія залишиться сприятливою.
Країна і далі буде закритою для нещеплених іноземців.
Дозволені вакцини: Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+22
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 31.89Продаж 32.27
- Актуальне
- Важливе
2021, понедiлок
19 липня
22:15
В ОРЛО гостро бракує питної води, окупанти обмежили водопостачання і порушують санітарні норми, - МінТОТ
21:47
Тихановська зустрілася з Блінкеном і Нуланд: обговорили викрадення Протасевича режимом Лукашенка та репресії
20:32
Представник Зеленського заявив, що в окупованому Криму найбільшої шкоди екології завдає завод Фірташа
19:57
"В Абхазії нарощується військова присутність РФ": Зеленський заявив про єдність України та Грузії в ініціативах із повернення окупованих територій
19:20
Арестович про свою заяву щодо "розвороту на Схід": не варто судити по заголовках, вони - яскраві обгортки
19:12
Франція більше не вимагатиме ПЛР-тест в українців, які вакцинувались схваленими у ЄС препаратами
18:40
“Європейська інтеграція не має альтернативи”: Україна, Грузія та Молдова схвалили декларацію Батумського саміту
18:22
"Незалежність судді гарантується Конституцією": Верховний суд про відкриття ДБР справи щодо скасування указу Зеленського
18:15
У Мінфіні спростували заяву Марченка про збільшення мінімальної зарплати до 7700 грн наступного року
17:42
"У Рівному отримую більшу протидію декомунізації, ніж в Одесі, де проводила титанічну роботу", – депутатка Соломія Бобровська
17:26
Спека відступає, - Наталка Діденко попередила про грозові дощі, шквали та зниження температури
17:15
Жителям Саудівської Аравії, які не завершили вакцинацію від COVID-19, заборонять виїзд з країни
16:59
"Україна працює, аби перетворитися на європейську державу": МЗС відреагувало на заяву Арестовича щодо "розгортання на Схід"
16:41
Нардеп Шевченко, який підтримує режим Лукашенка, заспівав на білоруському фестивалі "Слов'янський базар"