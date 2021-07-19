Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Канада планує відкрити кордони для американців у серпні, для решти світу - у вересні

Канада планує відкрити кордони для американців у серпні, для решти світу - у вересні

19 липня, 2021 понедiлок
22:37

Влада Канади вирішила відкрити кордони для іноземців, які були закриті з початку пандемії - березня 2020 року

Про це повідомляє CNN.
 

З 9 серпня, повністю вакцинованим громадянам США буде дозволено в'їзд до Канади.
 
Іншим туристам може бути дозволено в'їзд з 7 вересня за умови, якщо епідеміологія залишиться сприятливою.
Країна і далі буде закритою для нещеплених іноземців.

Дозволені вакцини: Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Канада
Коронавірус
Читайте також:
18 липня, 2021 неділя
На Сумщині невідомі напали на прикордонників й відібрали зброю
Свитолина вышла замуж за французского теннисиста
18 липня, 2021 неділя
Перша ракетка України Світоліна змінила прізвище
18 липня, 2021 неділя
Статтю Путіна про "один народ" адресовано Зеленському. Мовляв, покайся, ми ж на тебе розраховували, - Фейгін
Київ
+22
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.1
    Купівля 27.1
    Продаж 27.31
  • EUR
    Купівля 31.89
    Продаж 32.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
19 липня
23:12
США та Німеччина готуються повідомити про угоду щодо "Північного потоку-2", - Reuters
22:58
У Польщі 47% виявлених випадків коронавірусу припадає на дельта-штам, - МОЗ
22:15
В ОРЛО гостро бракує питної води, окупанти обмежили водопостачання і порушують санітарні норми, - МінТОТ
22:14
В окупованому Криму КамАЗ протаранив 5 машин: 9 людей постраждало, є загиблі
21:47
Світлана Тихановська
Тихановська зустрілася з Блінкеном і Нуланд: обговорили викрадення Протасевича режимом Лукашенка та репресії
21:33
китайська вакцина
Кіпр дозволив в'їзд особам, вакцинованим препаратом CoronaVac
21:16
вакцина AstraZeneca
Іспанія відмовиться від вакцини Astrazeneca та передасть залишки іншим країнам через COVAX
21:00
Віктор Ляшко
Ляшко: Україна отримає тести для виявлення штаму коронавірусу "Дельта"
20:56
Штурм Капітолія у Вашингтоні: суд вперше ув'язнив учасника, той відсидить 8 місяців
20:46
хакер
ЄС та США звинуватили Китай у кібершпигунстві й атаці на Microsoft Exchange
20:32
Завод "Кримський Титан"
Представник Зеленського заявив, що в окупованому Криму найбільшої шкоди екології завдає завод Фірташа
20:13
WhatsApp
WhatsApp запустив функцію групових відеодзвінків
20:10
Прикордонна служба ЄС розгорне місію на білорусько-литовському кордоні
19:57
"В Абхазії нарощується військова присутність РФ": Зеленський заявив про єдність України та Грузії в ініціативах із повернення окупованих територій
19:52
Гуантанамо
Байден дозволив екстрадицію першого в'язня із закритої в'язниці Гуантанамо
19:49
У Центренерго заявили про нестачу коштів для підготовки до опалювального сезону
19:39
Людмила Денісова
У Києві відмовили претендентці на посаду, бо розмовляла українською, - Денісова
19:38
Антитіла до COVID-19 зберігаються не менше 9 місяців, - вчені
19:29
Китай
Як Китай впливає на українську економіку. Експертне опитування
19:20
Олексій Арестович
Арестович про свою заяву щодо "розвороту на Схід": не варто судити по заголовках, вони - яскраві обгортки
19:12
Франція більше не вимагатиме ПЛР-тест в українців, які вакцинувались схваленими у ЄС препаратами
18:50
Дмитро Кулеба
Країни Балтії відкрились для українців, - Кулеба
18:43
Через пандемію коронавірусу в світі збільшилось використання пластику, - The Guardian
18:40
Зеленський
“Європейська інтеграція не має альтернативи”: Україна, Грузія та Молдова схвалили декларацію Батумського саміту
18:22
Верховний суд України
"Незалежність судді гарантується Конституцією": Верховний суд про відкриття ДБР справи щодо скасування указу Зеленського
18:18
Даля Грибаускайте
Після Столтенберга НАТО може очолити Грибаускайте, - POLITICO
18:15
гроші
У Мінфіні спростували заяву Марченка про збільшення мінімальної зарплати до 7700 грн наступного року
18:05
На Одещині під час руху загорівся автобус
17:53
Денис Шмигаль
Шмигаль заявив, що потрібно відкрити пункти вакцинації в аеропортах і прикордонних КПП
17:45
безпілотник
Окупанти на Донбасі обстріляли українські позиції та запускали безпілотник
17:42
Рівне
"У Рівному отримую більшу протидію декомунізації, ніж в Одесі, де проводила титанічну роботу", – депутатка Соломія Бобровська
17:36
вакцина
Італія вакцинувала від коронавірусу понад половину населення, яке можна щепити
17:26
Наталка Діденко
Спека відступає, - Наталка Діденко попередила про грозові дощі, шквали та зниження температури
17:15
Володимир Дудка
Український політв'язень у РФ Дудка написав листа з колонії
17:15
Жителям Саудівської Аравії, які не завершили вакцинацію від COVID-19, заборонять виїзд з країни
16:59
Олексій Арестович
"Україна працює, аби перетворитися на європейську державу": МЗС відреагувало на заяву Арестовича щодо "розгортання на Схід"
16:56
Майя Санду
Санду: Крапка в історії з Чаусом ще не поставлена
16:51
СБУ провела контрдиверсійні навчання на Івано-Франківщині
СБУ провела контрдиверсійні навчання на Івано-Франківщині
16:41
Євгеній Шевченко
Нардеп Шевченко, який підтримує режим Лукашенка, заспівав на білоруському фестивалі "Слов'янський базар"
16:41
Англія День свободи
"День свободи": Англія скасувала майже всі карантинні обмеження
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV