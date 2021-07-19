Канада планує відкрити кордони для американців у серпні, для решти світу - у вересні

Про це повідомляє CNN.



З 9 серпня, повністю вакцинованим громадянам США буде дозволено в'їзд до Канади.

Іншим туристам може бути дозволено в'їзд з 7 вересня за умови, якщо епідеміологія залишиться сприятливою.

Країна і далі буде закритою для нещеплених іноземців.

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Дозволені вакцини: Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.