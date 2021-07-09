Канада поки не пускатиме невакцинованих туристів
Уряд Канади поки не має наміру дозволяти в’їзд до країни туристам, які не пройшли повної вакцинації від COVID-19
Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.
“Цього (відкриття кордонів для невакцинованих подорожувальників - ред.) ще довго не трапиться. Ми ще не здолали пандемію, нам досі слід бути обачними й пильними”, - сказав Трюдо.
Водночас мандрівники, які пройшли повний курс щеплень від COVID-19, вже незабаром отримають змогу потрапити до Канади з туристичною метою.
“Наступним кроком ми розглянемо, що саме дозволити повністю вакцинованим подорожувальникам. Ми зосередимося на цьому й розповімо більше протягом наступних тижнів”, - зазначив прем’єр-міністр.
Він додав, що Канада обережно ставитиметься до відкриття кордонів.
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