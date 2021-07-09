Канада поки не пускатиме невакцинованих туристів

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.

“Цього (відкриття кордонів для невакцинованих подорожувальників - ред.) ще довго не трапиться. Ми ще не здолали пандемію, нам досі слід бути обачними й пильними”, - сказав Трюдо.

Водночас мандрівники, які пройшли повний курс щеплень від COVID-19, вже незабаром отримають змогу потрапити до Канади з туристичною метою.

“Наступним кроком ми розглянемо, що саме дозволити повністю вакцинованим подорожувальникам. Ми зосередимося на цьому й розповімо більше протягом наступних тижнів”, - зазначив прем’єр-міністр.

Він додав, що Канада обережно ставитиметься до відкриття кордонів.