Канада виділить Україні кошти для стеження за російськими військами зі супутників
Українським військовим також направлять додаткову зброю
Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що її уряд вирішив фінансувати Україну для відстеження пересування російської армії з космосу. Також українським військовим дадуть додаткову зброю.
"Фінансування допоможе українським військовим відстежувати пересування російських військ за допомогою сучасних супутникових зображень", - написала Ананд у Twitter.
Окрім того, Канада надасть Україні 4 500 реактивних протитанкових установок М72 та 7 500 ручних гранат.
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