Україна сумарно отримає $ 15 млрд міжнародної допомоги, - голова НБУ
Україна від міжнародних організацій та країн-партнерів сумарно отримає $ 15 мільярдів
Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко, - інформує Еспресо.TV.
"За нашими оцінками, сумарно міжнародна фінансова, технічна та гуманітарна підтримка сягає понад 15 млрд дол. США в еквіваленті, з них понад 5 млрд дол. США - безпосередньо до бюджету", - повідомив Шевченко.
Окрім того, очільник національного регулятора сказав, що облікова ставка залишатиметься незмінною - на рівні 10%.
- Нагадаємо, ЄС направить € 500 млн на допомогу Україні.
- ЄС виділить Україні €1,2 млрд допомоги на тлі загрози вторгнення РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.13
-
EUR
Купівля 32.79Продаж 33.48
- Актуальне
- Важливе