Україна сумарно отримає $ 15 млрд міжнародної допомоги, - голова НБУ

Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко, - інформує Еспресо.TV.

"За нашими оцінками, сумарно міжнародна фінансова, технічна та гуманітарна підтримка сягає понад 15 млрд дол. США в еквіваленті, з них понад 5 млрд дол. США - безпосередньо до бюджету", - повідомив Шевченко.

Окрім того, очільник національного регулятора сказав, що облікова ставка залишатиметься незмінною - на рівні 10%.

Нагадаємо, ЄС направить € 500 млн на допомогу Україні.

ЄС виділить Україні €1,2 млрд допомоги на тлі загрози вторгнення РФ.